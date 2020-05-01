تامر هجرس طارد هذه الفنانة اللبنانية لأشهر..من هي؟ وهل كانا على علاقة عاطفية؟

ما تزال تصريحات الممثل "تامر هجرس" من البرنامج الحواري "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه الإعلامية "إيناس الدغيدي" تثير الجدل.

هذه المرة كشفت الشخصية المسماة "شيخ الحارة" عن مطاردة تامر لـ فنانة لبنانية مثلت معه لمدة أشهر من أجل تطبيقها..الإرتباك كان واضحاً على وجه تامر الذي نفى الموضوع وأكد أن علاقته مع جميع الممثلات عملية..

بالرجوع لتاريخ هجرس، فقد كان قد مثل مع الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" في فيديو كليب "إنت تاني"، وقبلها مع زميلتها نيكول سابا في فيلم "السفارة في العمارة"..وعند التعمق في الموضوع فإن في فترة تصويره مع نيكول لم يكن أياً منها في علاقة أو إرتباط عاطفي وهو ما يرجح الكفة حول أن نيكول هي المقصودة على عكس هيفاء التي كانت مرتبط بـ أبو هشيمة في ذلك الوقت.

والسؤال المطروح: هل كانا على علاقة عاطفية؟ أم أن نيكول قد صدته وقتها!



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