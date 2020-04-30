بالفيديو: سقوط وسام حنا وفقدانه لوعيه!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للفنان اللبناني "وسام حنا" من كواليس تصوير مسلسل "بردانة أنا" الذي يعرض في الموسم الرمضاني.

الفيديو أظهر وسام وهو يحاول أن يحمل إحدى بطلات العمل ليصعد بها إلى الغرفة من خلال الدرج، لكن ما حدث كان لم يحسب حسابه، إذ أثناء حمله للممثلة إرتطم رأسه بالسقف ليسقط من على الدرج هو والممثلة...وسام شارك الفيديو عبر حسابه في إنستجرام وأكد أنه فقد وعيه لعدة دقائق بعد هذه الضربة التي تعرض لها..

المسلسل المكون من 60 حلقة يحمل رسالة ضد تعنيف النساء، وصرخة في وجه المجتمع المدني و القضائي والعسكري، لا سيما وأن العدالة لم تأخذ مجراها ولم تعاقب المجرم في كثير من الجرائم التي ترتكب بحق النساء في لبنان.

العمل اللبناني من بطولة كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوزيف بو نصار، نهلة عقل داوود ونخبة من الوجوه اللبنانية.

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