تامر هجرس مثلي..ولا مانع لديه من العمل مع إسرائيل!

حل الممثل المصري "تامر هجرس" ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية "إيناس الدغيدي".

تامر كان قد أطلق سلسلة تصريحات جريئة من بينها أنه لو عرض عليه دور مثلي الجنسية لن يمانع من تأديته، وعلى الرغم من أن هذه الأدوار قد تخيف الفنانين خصوصاً في الشرق الأوسط إلا أنه لا يخاف أبداً ولا مشكلة لديه بتاتاً بتجريبها كما فعل الممثل "خالد الصاوي" سابقاً في فيلم "عمارة يعقوبيان".

التصريح الثاني الذي أطلقه الفنان، أنه لا مشكلة عنده بالعمل مع إخوان المسلمين في فيلم إذا كان له رسالة وبصمة لبلده مصر ولمسيرته..وعند سؤال إيناس له "ماذا لو كان العمل مع جهة إسرائيلية؟"، فأجاب:

"لا مانع لدي أيضاً بشرط الرسالة والهدف.."، وأضاف "بس يعني مش ممكن أعمل مع حد أذى الناس والبشرية.." لتقاطعه إيناس وتنهي الحلقة...

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