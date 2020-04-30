ضرب، تكسير، وشتائم في حلقة اليوم من برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"!!

استضافت النجمة "فيفي عبده" في حلقة اليوم من برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" الممثلة المغربية "جميلة الهوني".

الممثلة المغربية أبدت رد فعل عنيف على المقلب الذي تعرضت له من فيفي وفريق العمل، إذ خلعت الحذاء من قدمها وبدأت بمهاجمة كل من يقترب منها والتي نالت النصيب الأكبر خادمة فيفي عبده.

ولم تكتفي بالضرب بل وجهة شتائم لهم، وألقت بإكسسوارات البيت المصنوعة من الزجاج على الخادمة وهي في حالة غضب شديد والفوضى تعم المكان قبل أن تجبر فيفي على كشق القلب خوفاً من عدم القدرة على رد فعل الممثلة.

كالعادة الجمهور إستنكر ما يفعله فريق عمل فيفي بالفنانين، والسبب أنه لا يمكنك أن تنبأ بتصرفات الشخص الذي أمامك خاصةً في حالة الغضب والخوف التي يمر بها.

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