فنانات مصر ينتهزن الفرصة لالتقاط الصور مع رجل العام 2019 نجم ليفربول محمد صلاح (صور)

حل اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ضمن المدعوين لحضور حفل GQ Men of The) (Year 2019، والأمر المفرح أنه تم تكريمه بجائزة رجل العام خلال هذا الحفل الذي تم إقامته في دبي وحضره عدد من المشاهير العرب.

ولأن محمد صلاح شخصية مشهورة عالميًا ومحبوبة بقوة في مصر وباقي الدول العربي، لم تضيع أي من النجمات المصريات الوقت وسارعن لالتقاط الصور بجانبه، ومن بينهم كانت الفنانة يسرا التي نشرت الصورة عبر إنستغرام وشيرين رضا، بالإضافة إلى الإعلامية ياسمين الخطيب التي علقت على صورتها مع اللاعب المصري قائلة: " أخيرًا التقينا..محمد صلاح رجل العام 2019".

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