عدوا العيوب.. سونام كابور تنشر سيلفي لها بدون مكياج وتسخر من نفسها

تعتبر النجمة الهندية سونام كابور، ديفا من ديفات بوليوود وأيقونة للموضة والأزياء التي تتبعها العديد من الفتيات والسيدات فهي التي بدأت إتجاه أزياء المطار، اتفقنا أو اختلفنا على أدوراها لكن لا نستطع الإختلاف على اطلالتها الجميلة المفعمة بالحياه.

نشرت صحيفة " ماسالا " الهندية، أن سونام نشرت سيلفي لها على تطبيق الإنستغرام بدون مكياج تمامًا ومرتدية النظارات طبية.

وكتبت على الصورة “قم بعد عيوب البشرة”، حيث ظهرت بشرتها بكل عيوبها ببقع الجلد البنيه والعيون المتعبة بوجود هالات تحتها وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها النجمة صورًا لها وهي ليست في أفضل حالتها فهي تشعر بالراحة مع حقيقة شكلها الطبيعي ولا تخجل ابدًا من الظهور بدون تألقها وجمالها.

جدير بالذكر أن سونام نشرت مقال لها من قبل عن الجهود المبذولة من خبراء التجميل لكي يبدو في هذه الصورة التي تظهر للجمهور ونصحت الفتيات بعدم الإغترار بشكل المشاهير فأشكالهم ليست طبيعية ورائها فريق عمل كبير حتى يبدون بهذا الكمال.

نشرت سونام مؤخرًا صورًا لها تجمعها بزوجها أناندا هونجا في لندن حيث يمتلكان منزلًا هناك، تزوج الثنائي في مايو لعام2018 ويجمع الاثنان روابط مشتركة منها مناصرة حقوق المرأة ولسونام تصريحات جريئة عن حقوق المرأة

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