زينة يازجي تدعم زوجها عابد فهد على طريقتها الخاصة.. تعرفوا على السبب!

انتشرت عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي أخبار حول قيام الجهات الرسمية بسوريا بإصدار قرار يمنع ظهور الفنان السوري عابد فهد على الشاشات والإذاعات الرسمية دون ذكر الأسباب.

أثار هذا الخبر حالة من الجدل والغضب، خصوصًا ان الفنان السوري كان قد قدم في الموسم الرمضاني الماضي عملين وصفا بالانجح وهما "دقيقة صمت" إلى جانب عدد من النجوم مثل خالد القيش، فادي صبيح، رنا شميس وآخرون، والثاني هو "عندما تشيخ الذئاب" إلى جانب سلوم حداد، سمر سامي، انس طيارة، هيا مرعشلي.

التعليق عند وزارة الإعلام السورية فهي الأدرى اذا كان صحيحا او لا...و بعدها لكل حادث حديث https://t.co/cUpg328vGU — Zeina Yazigi (@zyazigi) June 11, 2019

فيما خمن البعض ان يكون سبب هذا المنع هو دوره بمسلسل "دقيقة صمت" الذي يتحدث عن فساد السلطة والشرطة، خاصة ان كاتب العمل سامر رضوان كان قد أثار الجدل في شهر رمضان بسبب عدد من تصريحاتها ضد النظام في سوريا.

من جانبها تفاعلت الإعلامية زينة يازجي زوجة الفنان السوري عابد فهد مع هذه الأخبار المنتشرة وأكدت أنها لا تعلم مدى جديتها وحقيقتها، مُطالبة الجهات الرسمية في سوريا الكشف عن حقيقة هذا القرار.

كما اعادت يازجي نشر عدد من التغريدات التي تدعم زوجها الفنان عابد فهد والمُعارضة لهذا القرار، عبر حسابها الخاص في تويتر كنوع من تقديم الدعم لزوجها.

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