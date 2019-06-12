مذيعة كويتية تنتقد الحجاب وتتعرض لهجوم على مواقع التواصل..شاهدوا ماذا قالت!

أثارت المذيعة الكويتية ريم النجم موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن الحجاب وانتقادها لبعض المحجبات اللواتي يضعن المكياج وتوابعه من رموش وعدسات بالإضافة إلى الأزياء الضيقة، مما جعلها تتعرض لانتقادات واسعة من قبل المتابعين.

ووجهت ريم النجم خلال الفيديو كلامها لبعض الفتيات المحجبات الغير ملتزمات بالحجاب بشكل كامل وقالت: " الحجاب، حجاب النفس، حجاب القلب، ياما في محجبات لشعرهم وهما فساد الفساد، الحجاب مش هو اللي تعرفونه".

وأضافت: " ليه ألبس حجاب وأنا عاملة ميكاب وعدسات ورموش وألبس مرصص، الحجاب مطهر وغني عن كل هذا، لأن نمس الحواجب حرام.. ما تدرون صح .. بس عشان أنتم تبون ذلك تحللونه.. إزاي ألبس حجاب وانمس حواجبي، الأفضل لي ألبس حجاب العباية والحجاب الصدق، ما ألبس حجاب اللي أنتم تبون إني ألبسه، ولن أرتدي الحجاب من أجلكم".

من ناحية أخرى، كانت ريم النجم قد أثارت الجدل سابقًا بعد انتشار فيديو فاضح لها أثناء تواجدها في إحدى الملاهي الليلية وظهورها وهي ترقص بطريقة مثيرة، لتخرج فيما بعد وتنفي أنها صاحبة الفيديو وتؤكد أن ما يحتويه المقطع لا يمثلها أبدًا.

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