سيرين عبدالنور تخوض ثنائية رومانسية جديدة في رمضان 2020.. تعرف على تفاصيلها (صور)

تستعد الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد 2020 وذلك بعد تداول الكثير من الأنباء حول نوع الثنائية التي ستخوضها وما إذا كانت رومانسية أم لا، ومع بطل جديد أم من الفنانين الذي سبق وظهرت معهم في ثنائيات درامية كان آخرها مع تيم حسن في مسلسل "الهيبة" بجزئه الثالث.

وأعلن المنتج اللبناني جمال سنان صاحب شركة Eagle Films عن عودته للتعاون مع سيرين عبدالنور في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "دانتيل" وتخوض من خلاله ثنائية مع الفنان السوري محمود نصر، وتحت قيادة المخرج المثني صبح.

وكتب جمال سنان تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، قال فيها: "ننطلق قريبًا جدًا بتصوير مسلسل دانتيل للنجمة اللبنانية العربية سيرين عبدالنور والنجم السوري الموهوب محمود نصر مع نخبة من نجوم الدراما تحت إدارة المخرج المميز المثنى صبح انتظرونا في رمضان 2020".

ننطلق قريباً جداً بتصوير مسلسل #دانتيل للنجمة اللبنانية العربية سيرين عبدالنور والنجم السوري الموهوب محمود نصر مع نخبة من نجوم الدراما تحت ادارة المخرج المميز #المثنى_صبح

انتظرونا في #رمضان_٢٠٢٠ @CyrineAbdlNour @MahmoudNsr @EagleFilmsProd pic.twitter.com/heJRxUOXlA — Jamal Sannan (@sanan_jamal) January 6, 2020

وفي تفاصيل مسلسل "دانتيل"، فهو مستوحى من فورمات مسلسل أجنبي بعنوان "Velvet" وتعمل على إجراء المعالجة الدرامية في السيناريو والحوار الكاتبتان سماء عبد الخالق وإنجي القاسم.

وتلعب سيرين عبدالنور دور البطولة مع الممثل السوري محمود نصر ويدور العمل في إطار قصة حول "ثنائية" في قالب رومانسي اجتماعي ستكون مشوقة وغريبة للجمهور على أن يبدأ التصوير خلال يناير الجاري.

وأظهرت صورتان نشرهما جمال سنان عبر "تيوتر" الأولى كشفت اللوك الذي ستظهر به سيرين عبدالنور في المسلسل، حيث اعتمدت على لوك الشعر القصير للمرة الأولى حيث شوّق الجمهور لدورها الجديد إذْ كانت الإطلالة عصرية جذابة تنوعت بين مكياج لماع للعيون وشعر قصير جدًا.

وجمعت الصورة الثانية جمال سنان والفنان السوري محمود نصر والتي كانت وعلى ما يبدو بعد إتمام التعاقد على الظهور في الثنائية مع سيرين عبدالنور.

يُذكر أن سيرين عبدالنور وشركة "إيغل فيلمز" تأزمت العلاقة بينهما منذ مشاركتها في مسلسل "24 قيراط" الذي عرض عام 2015، ما أدى لقطيعة بينهما استمرت 4 سنوات بعدما اندلعت بينهما مشاكل بينهما بعد حديث الفنانة الفنانة اللبنانية في لقاء تلفزيوني عن ندمها للمشاركة في العمل وأنها تعرضت للظلم في عدد من مشاهده، ولكن بهذا التعاقد طًويت العلاقة المتأزمة بين الثنائي.

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