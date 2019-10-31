"العنكبوت" يحطم لعنة الغياب بين منى زكي وأحمد السقا!

تعاقدت الممثلة المصرية "منى زكي" على دور البطولة أمام الممثل المصري "أحمد السقا" في فيلم "العنكبوت" الذي سيكون تحت إخراج "نادر جلال"، ومن المفترض أن ينتهي التصوير في أخرالسنة حتى يتفرغ النجمان لأعمالهما الرمضانية.

الثنائي منى والسقا يعتبر من أشهر الثنائيات في مجال السينما المصرية، خصوصًا بعد الفيلم الذي حقق شهرة واسعة "تيمور وشفيقه" الذي عرض في عام 2007، وتميز برومانسية عالية بين ضابط في الأمن والوزيرة.

يذكر أنه منذ 3 سنوات تم تأجيل أو عدم اكتمال عدة أفلام كانت ستجمع بين الثنائي بسبب ظروف لم يعلن عنها. السقا ومنى تربطهما علاقة صداقة قوية وكان أخرها عندما قضيا يومًا كاملًا إلى جانب زوج الممثلة منى زكي الفنان أحمد حلمي ، والفنانة ياسمين عبد العزيز، ورامز جلال، إذ إستغل الأخير فرصة تواجدهم معاً ونفذ مقلب مضحك فيهم.

وعلى صعيد مختلف ، أطلت منى زكي وأحمد حلمي "لي لي" في أول ظهور رسمي لها في برنامج "Trending" وتحدثت عن موهبتها في الرسم وعن الورشة التي تمتلكها، وأن والدها كان يدعمها بحكم موهبته في الرسم إلى جانب التمثيل.

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