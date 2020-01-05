فوز العتيبي ليست الأولى.. مشاهير أثرن الجدل بفيديوهات حميمية

يبدو أن القبلات والرقص والعري كل ذلك لم يعد كافيًا لدى النجمات لجلب المتابعين وتحقيق الشهرة المطلوبة لينتقلن للمرحلة الأخطر وهي المشاهد الحميمية.

وشهدت الساحة مؤخرًا مشاهد أكثر جرأة للمشاهير، شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، ويستطلع "البوابة" عددًا من المشاهير الذين اعتادوا مؤخرا الظهور في مشاهد حميمية سواء نشروها بقصد أو سربت سرًا.

فوز العتيبي

قبل أيام ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي، في مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ"تويتر" في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي خلال احتفالهما بالعام الجديد ٢٠٢٠ وعلقت قائلة: سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة.

سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة 💥#happynewyear2020

#راس_السنه_الميلاديه pic.twitter.com/YaVOuy9mGN — فوز العتيبي (@zooztox) December 31, 2019

إنجي خوري

الفنانة السورية إنجي خوري أيضا أشعلت مؤخرا الجدل بسبب الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة بالناشط اللبناني ربيع الزين.

وأكدت إنجي أن علاقتها بـ"ربيع الزين" كانت "كتب كتاب"، مشيرة إلى أن أهلها كانوا يعرفون بتلك العلاقة وأنهما كانا على وشك الزواج، إلا أن مشاكل حدثت بينهما.

الراقصة جوهرة

وخلال الأيام الماضية شغلت الراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، الشهيرة بـ"جوهرة" جدل الرأي العام في مصر بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع صديقها المصري، وسيطرت وقتها على محركات البحث بجوجل.





وظهرت جوهرة في فيديوهات من داخل غرفة نومها بصحة صديقها، في وضع لا يليق، وكانت جالسة على سريرها، بينما كان صديقها يحتضنها ويتبادلان القبلات كالعلاقة التي بين الأزواج.

منى فاروق وشيما الحاج

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأشهر الماضية، بفيديو إباحي يجمع الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيما الحاج مع أحد الرجال لم يظهر بوجهه، وقيل إنه المخرج المصري المعروف خالد يوسف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل منى فاروق وشيما، بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح لهما.

سما المصري

وتخطت الفنانة سما المصري، مرحلة الجرأة حين ظهرت بملابس ضيقة في فيديو تقوم فيه بتوزع "البوكسرات" على المواطنين بمناسبة العام الجديد وتستعرض خلاله مؤخرتها.

وكتبت المصري على الفيديو قائلة: "اوبااااا….شفتوني وانا باوزع بوكسرات في الشارع النهاردة بمناسبة السنة الجديدة؟". مضيفة: " الغريبه باه رد فعل الناس في الشارع علي الموضوع دا مسخره السنين …واحد بيقولي ممكن اقيسه؟ والشباب مسخره..هموووت".

ويقول الناقد الفني سمير الجمل إن هؤلاء لا تنطبق عليهم صفة الفن وإنما هواة يتخذن أجسادهن سبيلا لتحقيق شهرة زائفة لا تستمر طويلا.

وأوضح الجمل أن الفنان رسالة راقية يسعى الممثل لتوصيلها للجمهور بشكل مبسط بدون ابتزاز أو استفزاز وعري، معتبرا ما تقوم به النجمات بالانفلات الذي لا يرضى أحد.

وناشد الناقد الفني نقابة المهن التمثيلية بملاحقة هؤلاء ومقاضاتهم وعزلهم إن ثبت انتمائهم لنقابة التمثيل، مطالبًا الجمهور بانتقاء العمل الذي يدخله بيته ويشاهده.

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