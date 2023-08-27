تسريب أحداث بداية الموسم الثاني من طائر الرفراف.. وصورة من الكواليس

عاد نجوم المسلسل التركي طائر الرفراف والذي يعرض على ام بي سي 4 باسم "فريد" إلى اماكن التصوير للبدء بالعمل على الموسم الثاني يوم أمس 25 أغسطس، حيث كان نجوم المسلسل مارت رمضان ديمير "شخصية فريد" وزميلته بالعمل عفراء ساراتش "شخصية سيران" قد اعلنا رسميًا عن العودة من خلال نشر صور عبر السوشال ميديا.

تسريب أحداث بداية الموسم الثاني من طائر الرفراف

تناقلت عدد من الصفحات تسريبات حول مصير فريد بعد تلقيه رصاصة في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، من قبل طارق وجسد دوره باران بولوكباشي.

وفي التفاصيل شهدت نهاية الحلقة الأخيرة من الموسم الأول الكثير من الأحداث النارية والمميزة من بينها إصابة الجد هاليس آغا "الفنان سيتين تيكندور" بأزمة قلبية، وتعرض كاظم آغا "ديرين بولاتوغولاري" للطعن من زوجته.

اما الحدث الأبرز الذي انتهت به الحلقة هو اصابة فريد بطلق ناري من قبل طارق بعد محاولته الهرب مع سيران، وهو ما شكل صدمة للجمهور لتخوفهم من انتهاء شخصية فريد.

وأشارت التسيبات أن بداية الموسم الثاني ستشهد خضوع فريد لعملية جراحية خطيرة وبعد نجاته من العملية يصر على أن تعود سيران زوجته من جديد وتصبح سيدة القصر.

وعبر الجمهور عن سعادتهم بسبب هذا التسريب مؤكدين أن العمل لن ينجح بدون شخصية فريد وثنائيته مع سيران.

وكشفت مصادر سابقة أن النجم باران بولوكباشي الذي جسد شخصية طارق لن يتواجد في الموسم الثاني، مما يشير إلى أن علاقة فريد وسيران قد تعود وتخضع لمشاكل مختلفة.

صورة من كواليس طائر الرفراف تجمع مارت وعفراء

وعلى صعيد متصل نشر الحساب الرسمي للمسلسل عبر صفحته الخاصة صورة من كواليس العمل تجمع النجمين، وظهر مارت على باب الكارفان الخاص بالتصوير مرتديًا قميص باللونين الأبيض والأسود مع ياقة واسعة وبنطلون أسود وإلى جانبه عفراء مرتدية بنطلون باللون الأبيض وتوب قصير بنفس اللون كشف عن بطنها.

وحازت الصورة على عدد كبير من الإعجابات في وقت قصير تجاوزت الـ 500 الف إعجاب، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع متمنين ان تكون علاقة الثنائي مثالية بعد انتشار العديد من الأخبار حول النفصالهما.