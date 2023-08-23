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إيرام ألتوغ تثير الجدل بحقيقة انسحابها من مسلسل "طائر الرفراف".. لم تُعرف قصتها بعد

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 08:52
ايرام ألتوغ
ايرام ألتوغ

أثارت النجمة التركية "ايرام ألتوغ" تساؤلات عديدة حول انسحابها من الموسم الثاني من مسلسل طائر الرفراف الذي من المقرر أن يبدأ تصويره يوم الجمعة 25 أغسطس على أن يعرض في منتصف الشهر المقبل 15 سبتمبر.

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ايرام ألتوغ تثير الجدل بانسحابها من مسلسل "طائر الرفراف"
 

وفي التفاصيل لاحظ الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن النجمة التركية  قامت بإلغاء متابع الصفحة الرسمية لمسلسل "طائر الرفراف" عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".
 

وأثارت هذه الخطوة استغراب وتساؤلات عدد كبير من الجمهور والمتابعين حول ما اذا كانت الفنانة التركية قد انسحبت بالفعل من الجزء الثاني من المسلسل، أم هي مجرّد تصرف طبيعي.

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الجمهور يهاجمون مسلسل طائر الرفراف
 

انتقل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد انسحاب ألتوغ من العمل لا سيما أن شخصية سلطانة التي تجسدها في العمل لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل قصتها.

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ويشار بأن ايرام تجسّد شخصية الخادمة "سلطانة" التي  كانت على علاقة عابرة مع "فريد" وتقع في حبّه وتحاول الاقتراب منه أكثر كما أنها تعرف اسرار العائلة باكملها، وهناك قصة تخفيها عن حياتها.

ويحقق مسلسل طائر الرفراف الذي يعرض في الوطن العربي باسم فريد بالتزامن مع عرضه في تركيا الكثير من النجاح، ويروي قصة الشاب فريد غير المسؤول والمتهور الذي يقرر جده هاليس آغا تزويجه من سيران لتبدأ الأحداث بينهما.

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