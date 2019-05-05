للمرة الأولى..بلقيس فتحي تظهر من دون مكياج وهكذا بدا شكلها (فيديو)

أطلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي للمرة الأولى على جمهورها من دون وضع أي نوع من أنواع المكياج، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء ترحيبها بوجود والدها الموسيقار أحمد فتحي في بيتها.

وقالت بلقيس في الفيديو، "زارتنا البركة" تعبيرا عن فرحتها بوجود والدها معها في السعودية، بدوره وجه الأب تحية لمتابعي ابنته، فيما علق متابعون على والد بلقيس بالقول :"إنه فنان أصيل لا زال محافظا على لهجته الأم رغم تواجده في الخارج لفترة طويلة".

يذكر أن بلقيس فتحي خاضت خلال الفترة الماضية جدالًا مع الإعلامية فجر السعيد، وذلك بعدما قال البعض أن لقب أخطبوط العود مناسب لوالد بلقيس الموسيقار أحمد فتحي ولا يجب أن يكون خاص بالفنان عبادي الجوهر فقط، فانتقدت السعيد ذلك لترد عليها بلقيس أثناء إحدى الحفلات التي دعت فيها والدها للصعود إلى المسرح وقالت: "ما عاش ولا كان اللي يغلط فيك".

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