تسريب الحلقة الأخيرة من House of the Dragon.. وهذا موعد الموسم الثاني

الجميع يترقب نهاية الموسم الأول من مسلسل House of the Dragon ، لكن جرى ما لك يكن تتوقعه الشركة المنتجة التي أنفقت على العملية الإنتاجية للعرض أكثر من 200 مليون دولار.

تسريب الحلقة الأخيرة من House of the Dragon

تعرضت الحلقة العاشرة والخيرة لمسلسل House of the Dragon للتسريب قبل موعد عرضها بساعات على منصة HBO.

وأثار هذا التصرف غضب الشركة المنتجة ، مًصدرةً بيانًا تشير من خلاله أنها تراقب الوضع في الوقت الراهن، وتبحث عن سبل عدة تساعدها على إزالة الحلقة من مواقع التواصل الاجتماعي، لافتةً إلى أنه جرى الأمر بطريقة غير قانونية.

ورجحت الشركة أن تسريب الحلقة كان عن طريق شريك توزيع في منطقة أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.





ودعت HBO المشاهدين لترقب الحلقة الأخيرة للمسلسل، والتي من المقرر عرضها الليلة الموافق 23 أكتوبر.

وجاء في بيانها: "نحن ندرك أن الحلقة العاشرة من House of the Dragon قد تم نشرها على مواقع غير قانونية، ويبدو أنها سربت من خلال شريك توزيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالى تراقب HBO هذه النسخ وتسحبها من على الإنترنت، ونحن محبطبون أن هذا الإجراء غير القانونى، والت تم تسريبها بـ جودة ضعيفة، ونحن نطلب من المشاهدين المخلصين للعمل، انتظار طرح النسخة الأصلية ليلة الأحد المقبل 23 أكتوبر الجارى".

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل House of the dragon

ومع انتهاء الموسم الأول للعرض، فالجميع يترقب الموسم الثاني منه، متسائلين عن موعده والأحداث الجديدة الملحمية التي سيتضمنها.

ولم تذكر منصة HBO أي تفاصيل حول الجزء الثاني من المسلسل بالاضافة الى أنها لم تذكر عدد الحلقات التي ستعرض، ولكن متوقّع أن يكون عدد حلقاتها 10 حلقات.

ولم يتم الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني، لكن أشير إلى أنه سيأخذ مدة أطول من الموسم الأول؛ لحاجته إلى الكثير من الوقت في مرحلة ما بعد الإنتاج، لذلك من المحتمل أن يرى النور بحلول نهاية عام 2023 أو مطلع عام 2024.