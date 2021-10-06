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إطلاق الإعلان الترويجي الأول لمسلسل House of the Dragon النسخة الأحدث من Game of Thrones

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:08
House of the Dragon
House of the Dragon

أطلقت مجموعة شبكات HBO Max خدمة بث في أوروبا بعد توسعها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتوسع إلى 27 منطقة أوروبية في عام 2022.

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واستغلت الشركة هذا الحدث لتقديم الإعلان الترويجي الجديد لمسلسل House of the Dragon وهو السلسلة الأحدث من المسلسل المشهور Game of Thrones.

وسيلعب النجم "مات سميث" دوراً مهماً في المسلسل، حيث سيلعب شخصية "دايمون تارجارين"، وذلك بعد نجاحه في أداء شخصية الأمير فيليب في The Crown.

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ومن المتوقع أن يتم عرض المسلسل House of the Dragon في يناير من العام القادم 2022، وهي قصة مستوحاة من كتاب جورج مارتن  "Fire and Blood".

وتدور قصة المسلسل قبل قرنين من أحداث مسلسل Game of Thrones حيث يتناول بداية عائلة تارجارين وكيف سقطوا من كرسي الحكم.

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