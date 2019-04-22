تسريب قائمة جديدة بأسماء النجوم الذين وقعوا في فخ رامز جلال في رمضان..تعرفوا إليهم

لا زالت الأخبار مستمرة حول برنامج المقالب الشهير للفنان رامز جلال، والذي أصبح جزءًا من شهر رمضان لـ9 أعوام على التوالي، وهذا العام سيحمل البرنامح اسم "رامز في الشلال"، حيث قام النجم المصري بمشاركة البوستر الدعائي للعمل عبر حسابه على موقع إنستغرام.

وظهر رامز في الصورة إلى جانب غوريلا وفيل ومن خلفه إحدى الشلالات الموجودة في إندونيسيا، وهي الدولة التي اختارها هذا العام لتصوير مقلبه الجديد فيها، وفكرته تقوم على استضافة النجوم لإجراء مقابلة هناك، ومن ثم الضيف يتعرض للفزغ بعدما يغرق القارب الذي ينقله، ويحاول السباحة للوصول إلى اليابسة ليظهر له رامز بزي غوريلا.

ووفقا لموقع "في الفن"، من أهم ضيوف رامز جلال الموسم الجاري، لويس فونسي مطرب أغنية "ديسباسيتو"، ومصطفى خاطر، وأحمد شوبير، ومحمد أنور، ورانيا يوسف، وحسين الشحات لاعب الأهلي، كما وقع في فخ رامز جلال أيضا، شيرين رضا، وعلي ربيع، وحلا شيحة، ومدحت شلبي، وشيماء سيف، وشهيرة، ودنيا سمير غانم.

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