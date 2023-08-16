تسريب محادثة وصفت بـ "الفضيحة" بين بوراك أوزجفيت ونجمة استعراض مثيرة.. والأول يعلّق

تعرّض النجم التركي الشهير "بوراك أوزجفيت" الى انتقادات عديدة بعد تسريب صور تم تصويرها من حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس تايم" تكشف عن محادثة وصفت بـ "الفضيحة" جمعته بإحدى الفتيات.

بوراك اوزجفيت والمحادثة المثيرة مع نجمة استعراض



قامت عارضة الازياء المعروفة بصورها الجريئة والمثيرة "أنجلينا ميشيل" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صورة عبر خاصيّة الستوري على "انستغرام".



وكشفت الصورة عن محادثة جمعتها مع اوزجفيت من خلال تطبيق الفيس تايم، وعلّقت أنجلينا على الصورة: "انا أحب تركيا"، وهو التعليق الذي اعتبره البعض تلميح واضح حول إعجابها بالفنان التركي.



وأثارت هذه الصورة المسربة ضجة كبيرة ضد النجم التركي واتهامات بخيانة زوجته فهرية أفغان، حيث قام عدد مبير من الجمهور بنشر الصورة ومهاجمة الفنان التركي.

فيما تساءل عدد كبير عن تأثير انتشار هذه الصور على علاقة أوزجفيت بزوجته وام ابنيه.

بوراك أوزجفيت يدافع عن نفسه ويكشف الحقيقة



خلال وقت لاحق وبعد انتشار الصورة والخبر بشكل كبير خرج النجم التركي عن صمته وقرر توضيح الحقائق، حيث نشر صورة مطابقة للمنتشرة مؤكدًا أنه تم تعديلها عبر برنامج الفوتشوب والتلاعب بها.

وعلّق أوزجفيت على الصورة المنتشرة والأخبار قائلًا: "حقاً تعبنا من الأخبار التافهة التي تنشروها، اتركونا وشأننا"، حيث طالب بتركه هو وزوجته أن يعيشان بسلام.

يُشار إلى ان بوراك متزوج من الفنانة التركية فهرية أفغان ولديه منها طفلين هما كاران وكرم.