تسريحة شعر زوجة أحمد مجدي تُثير موجة من الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي!

أحمد مجدي

تواجد الفنان المصري الشاب أحمد مجدي في العرض الخاص لفيلم "لا احد هناك" والذي يُعتبر أولى تجاربه الإخراجية في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 40.

وحرصت السيدة نهى خطاب زوجة الفنان الشاب على التواجد معه من اجل دعمه على السجادة الحمراء، وأثارت خطاب موجة من الجدل والتعليقات بسبب إطلالتها خلال المهرجان، حيث ظهرت بقصة شعر غريبة مُرتدية فستان أسود أطويل بدون أكمام، واكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات. وسخر عدد كبير من النشطاء من تسريحة شعر زوجة مجدي الغريبة جدًا.

ويُعتبر مجدي من النجوم الذين يثيرون الجدل حولهم باستمرار من خلال ملابسهم، حيث كان قد ظهر بأكثر من مناسبة بإطلالة غريبة ومثيرة للجدل.

والجدير بالذكر أن فيلم " لا أحد هناك" من سيناريو وحوار وإخراج أحمد مجدي، وبطولة عدد من الفنانين من بينهم عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش.

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