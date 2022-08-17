تشابه احداث المسلسل الكويتي انتقام مشروع مع التركي عودة مهند.. والدليل مشهد الحادث

أثار المسلسل الكويتي - العراقي انتقام مشروع حالة من الجدل بين الجمهور العربي وذلك بعد اكتشاف الجمهور تشابه قصته بشكل كبير مع المسلسل التركي الشهير عودة مهند

الجمهور يقارن بين انتقام مشروع ومسلسل عودة مهند

نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار مشاهير تركيا مشهد من المسلسل الكويتي العراقي انتقام مشروع والذي بدأ عرضه على منصة شاهد الالكترونية يوم 31 يوليو الماضي

وجاء المشهد مستنسخ بشكل كامل من المسلسل التركي المعروف عودة مهند للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الجمهور الذي أكد ان العمل هو النسخة العربية من المسلسل التركي

قصة مسلسل انتقام مشروع

يتعرض الشقيقان خالد ويوسف لحادث سير يتسبب بوفاة أحد الأشخاص، ليقرر يوسف تحمل المسؤولية عن شقيقه خالد الذي كان يقود السيارة وقت الحادث

وبعد قضاء يوسف الكثير من السنوات في السجن بدلًا عن شقيقه وعند خروجه وعودته للحياة يكتشف أن شقيقه لا يستحق هذه التضحية لتبدأ الكثير من الأحداث

أبطال مسلسل انتقام مشروع

محمود بوشهري (يوسف)

عبدالله بوشهري (خالد)

أحمد السلمان (أبو يوسف)

سلمى سالم (بثينة)

أسامة المزيعل

شهد الخطاب (نور)

يوسف محمد

أريج العطار

فيصل المزعل

غرور

فاطمة البصيري (زينب)

نور محمود



مسلسل عودة مهند

عرض المسلسل في شهر سبتمبر من عام 2011 ويروي قصة الشقيقان مهند ومؤيد اللذان يختلفان عن بعضهما في الكثير من الصفات، فاحدهما هادئ وعقلاني والثاني متسرع ومتهور

أبطال مسلسل عودة مهند