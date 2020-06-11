تطورات جديدة على الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين من كورونا

أفادت آخر الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي بأنها بدأت تتحسن بشكل تدريجي، وذلك بعد أن تم حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، وبحسب "إرم نيوز" والعديد من التقارير الأخرى، تم نفي ما تردد من أخبار في الآونة الأخيرة حول تدهور الحالة للفنانة رجاء الجداوي، وهي حاليًا في العناية المركزة للبقاء تحت إشراف الأطباء بشكل مستمر.

بالإضافة إلى ما سبق، الفنانة رجاء الجداوي حاليًا في انتظار نتائج الفحوصات والتحاليل للتأكد من أنها تعافت من فيروس كورونا، وذلك عقب حقنها بالبلازما مرتين السبت والأحد الماضيين.

وكان نقيب المهن التمثيلية قد أكد على الجميع أن لا يتم تداول الأنباء المغلوطة وشائعات الوفاة، لافتًا إلى أن الفنانة رجاء الجداوي تتابع الأخبار أولًا بأول وفي كل مرة ترى فيها شائعة عن وفاتها تشعر بالحزن ويؤثر ذلك على نفسيتها بشكل كبير.

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