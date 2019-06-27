تطورات جديدة في قضية محمد رمضان مع مدير قنوات "MBC  مصر"

على الرغم من نجاح مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان والذي عرض خلال شهر رمضان على قنوات MBC، إلّا أن هذا الأمر لم ينهي القضية التي بينه وبين مدير عام قنوات الإم بي سي محمد عبد المتعال، وحدثت يوم أمس تطورات جديدة في القضية التي بينهما.

وكانت يوم أمس قد قضت المحكمة بقبول الاستئناف الذي قدمه محمد رمضان على حكم حبسه، وذلك بعد اتهامه بالسب والتشهير بمحمد عبد المتعال مدير عام قنوات إم بي سي مصر، وجاء قرار المحكمة بتغريم محمد رمضان 10 آلا جنيه مصري ما يعادل 597 دولار.

على صعيد آخر، يواصل الفنان المصري محمد رمضان نجاحاته في عام 2019، حيث أنه حاز على رضا الجمهور في مسلسله "زلزال"، وعلى صعيد الغناء، طرح مؤخرًا فيديو كليب "بابا" في أول تعاون مع شركة روتانا، وحصد ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

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