تعرفوا على الأجر الذي تقاضاه عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"

تداولت بعض المواقع الفنية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات جديدة حول الأجور التي تقاضاها النجوم مقابل أعمالهم الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان 2020.

ومن بين هذه المعلومات، اتجهت أنظار الجمهور إلى التقارير التي كشفت عن الأجر الذي تقاضاه الزعيم عادل إمام مقابل مسلسله الجديد "فلانتينو" والذي يعرض حاليًا على قنوات إم بي سي، حيث بلغت قيمة أجره حوالي 2.5 مليون دولار.

ومن المتوقع خلال الأيام القادمة أن يتم الكشف عن المزيد من هذه المعلومات من قبل الجهات المتابعة للموضوع عن قرب، حيث أنه عادة ما تكون هذه الأخبار صادمة للجمهور، خاصة وأن الممثلين يتلقون أجورًا خيالية مقابل الأعمال التي تعرض في رمضان.

ومسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وسليمان عيد وحمدي الميرغني وعدد من الوجوه الجديدة في الفن، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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