تعرفوا على زوجة كراش العالم العربي أحمد الشقيري التي وصفها الجمهور بـ "المحظوظة"!

الإعلامي السعودي أحمد الشقيري تصدر الترند عبر تويتر بعد لحظات من تداول صورة له أظهرته عاري الصدر خلال حلقات برنامجه الرمضاني "نون".

الصُورة المتداولة أثارت تعليقات الغزل من رواد السوشال ميديا الذين وصفوه بـ كراش العالم العربي، وبدأ البعض بالبحث عن الأمور العائلية المتعلقة بـ الإعلامي السعودي والتي من بينها زوجته الحالية التي تحمل الجنسية السعودية والتي وصفها الجمهور بـ "المحظوظة" بسبب زوجها.

من هي رولا دشيشة؟

رولا دشيشة والتي تحمل الجنسية السعودية متزوجة من أحمد الشقيري منذ عام 1999، وهي بارزة في مجال تصميم العبايات والأثواب السعودية الرسمية، إذ أنها تقوم بالتصميم وبيع أفكارها لشركات الإنتاج حتى يتم تصديرها للأسواق، وكانت رولا قد بدأت هذه المهنة من خلال تصاميم كانت تقدمها لعائلتها ومن بعدها انتقلت لشرائح أخرى بسبب الموهبة التي تمتلكها في هذا المجال.

رولا لم ترغب بالتصميم للنساء فقط لذلك قررت أن تبدأ بتصميم الملابس التراثية بلمسة من الحضارات الأخرى ومن بينها اليابانية وبسبب تميزها في هذه الخطوة وقعت عقد شراكة مع شركة لومار التي زادت شهرتها ونجاحها.

يذكر أن رولا هي الزوجة الثانية لـ أحمد بعد انفصاله عن زوجته الاولى، وقد رزق من رولا بطفلين هما يوسف وإبراهيم.

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