هبة الدري تكشف سبب طلاقها من نواف العلي بعد التهديدات بفضائح الخيانة!

كشفت الممثلة الكويتية من أصل مصري "هبة الدري" لأول مرة سبب طلاقها من الممثل الكويتي نواف العلي.

خبر الطلاق الذي تم منذ أشهر قليلة أخذ ضجة كبيرة عبر السوشال ميديا وسط صدمة الجمهور الذي لم يكن قد سمع أبداً عن خلافات بينهما سابقاً.

هبة كشفت التالي "أبو أولادي رجل محترم ومتربي أحسن تربية وأنا ما كان ودي أعلن الطلاق عشان خط الرجعة"... وأضافت هبة حول سبب الطلاق " كان في أطراف أخرى هي الي سببت خراب بيتنا وهو سمع لهم وطريقة إعلان الطلاق من طرفه بهالطريقة كانت بسبب الي سمعه"...

ونفت هبة أن تكون لديها أي فضائح أو إثباتات عليه بموضوع يتعلق بالنساء أو الخيانة وأكدت أن ما تملكه يدين الطرف الثالث الذي لا ترغب بذكر اسمه وجعله يكسب الشهرة من وراء زواجها الذي تدمر، كما وأضافت أن علاقتها بطليقها جيدة وأنه يحضر للمنزل من أجل أولادهما لأن مصلحتهم فوق كل شيء ولمحت إلى أن باب العودة ما زال مفتوحاً له.

يذكر أن خبر الطلاق كان قد أعلنه نواف العلي بمنشور جاء فيه: "أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه..بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو رح تقوله"!!

الجملة الأخيرة التي أطلقها طليق الممثلة وقتها لم تعجب البعض واعتبرها الأغلب محاولة إيصال رسالة مبطنة بناءً على تصريحات سابقة لـ هبة أو ربما تحذير بشأن ما ستكشفه الأيام القادمة عن سبب طلاقهما المفاجئ.

وكانت هبة وقتها قد شاركت فيديو عبر حسابها جاء فيه "عيالي ما حد يجي صوبهم.. هذه النقطة الوحيدة الي بتكلم فيها"!..وتابعت الدري "أنا مربية عيالي أحسن تربية وعندهم وازع ديني ما حد يجي يعلمهم الكذب عشان ما يوصلوا شي معين..ولأنو في احترام للعشرة والعايلة ما طلعت خلال الشهر والنص وتحدث عن تفاصيل الطلاق لأنها بتصير مشكلة كبيرة وبتقلب الوسط إذا كشفت تفاصيل الطلاق".

يذكر أن هبة كانت قد أعلنت زواجها من الممثل نواف العلي في ديسمبر 2012، وفي يناير 2014 أنجبت ابنهما الأول بدر، وفي 28 نوفمبر 2017 أنجبت ابنهما الثاني فهد.

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