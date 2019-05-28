تعرفوا على سبب رفض غادة عبد الرازق العمل مجددًا مع هيفاء وهبي وماذا قالت لها؟؟

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على إحدى البرامج الإذاعية عبر أثير "نجوم إف إم" المصرية، وتحدثت خلال الحوار عن صعوبة عودتها للعمل مجددًا مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد تعاونهما الأخير في فيلم "دكان شحاته" قبل 10 سنوات.

وعن السبب الذي دفع غادة عبد الرازق لاتخاذ هذا القرار، علقت قائلة: " من الصعب أن اجتمع مع هيفاء وهبي في عمل فني واحد، وذلك لأن كل واحدة منا لها نجوميتها وشخصيتها وأدوارها".

واختتمت كلامها بتوجيه رسالة محبة إلى هيفاء وهبي بهدف فهم الأمور كما هي من دون أن يتم ترجمتها وتضخيمها من البعض، وقالت: "أنا أحبك وأحب شكلك جدا".

الجدير ذكره، أن الفنانة غادة عبد الرازق تخوض السباق الرمضاني والدرامي لعام 2019، من خلال مسلسلها "حدوتة مرة"، وكانت الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم قد قدموا لها تتر المسلسل كهدية دون مقابل.

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