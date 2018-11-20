تعرفوا على سعر فستان أحلام في أحدث إطلالاتها!

أحلام

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الخاص في إنستغرام، وتألقت أحلام بفستان مُخمل باللون المشمشي من دار الأزياء bottegaveneta وتميز الفستان بحزام رائع على الخصر، وبحسب أحد المواقع المُتخصصة بإطلالات المشاهير عبر موقع إنستغرام فإن سعر فُستان أحلام وصل إلى ما يقارب الـ 5200 دولار امريكي، أما سعر الحزام فقد وصل إلى ما يقارب الـ 760 دولار

أمريكي.

واكملت الفنانة الإماراتية أحلام إطلالتها المميزة بارتداء مجوهرات فاخرة زادت من أناقتها، فيما تركت شعرها مُنسدلًا مع قسمه من المنتصف، وتمويجات خفيفة، ووضعت مكياج ترابي يُناسب لون الفستان.

وعلى صعيد آخر تستعد الفنانة الإماراتية أحلام لاطلاق ألبومها الجديد والذي من المقرر ان يضم عدد من الاغنيات الخليجية بالإضافة لأغنيات مغربية، وكانت أحلام قد أطلقت مؤخرًا اغنية بعنوان "احلف" من ألبومها الجديد.

للمزيد من أخبار الفن: