تفاديًا لسيناريو إيطاليا.. ريهام حجاج تساهم بمليون جنيه لمواجهة كورونا (فيديو)

أعربت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن استيائها من الوضع الذي وصلت له إيطاليا من أضرار في الأرواح بسبب تفشي فيروس "كورونا" على كافة الأصعدة في مدنها وبين مواطنيها، موضحًة أن الأمر وصل إلى مرحلة خطيرة لدرجة جعلت المئات يموتون يوميا.

وتفاديًا لسيناريو إيطاليا، أن يحدث في مصر ويتفشى فيها الفيروس، أعلنت ريهام حجاج، عن مساهمتها في مواجهة وزارة الصحة المصرية لكورونا وذلك بمبلغ مليون جنيه مصري (64 ألف دولار)، متمنيًة تخطي المرحلة الحالية كما تخطتها الصين.

وقالت ريهام حجاج، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، إنها لم تكن تفضل الحديث في الأزمة العالمية جراء تفشي كورونا، إلا أن وصول الأمر لهذه الخطور ووفاة المئات يوميًا في دول أوروبا جعلها تخرج عن صمتها.

وتابعت الفنانة المصرية، قائلًة: "الصين تخطت مرحلة الخطر لأن شعبها التزم وجلسوا في منازلهم ولكن هناك دول أخرى وصلت لخطورة مثل إيطاليا التي أعتبرها بلدي، ولا أريد أن نصل في مصر لهذه الدرجة".

وبيّنت "حجاج" قائلًة: "لا أحد يتمنى أن يحدث في مصر مثل هذا ولذلك من فضلكم التزموا واجلسوا في منازلكم حتى نتغلب على هذا المرض، وواجبنا الاجتماعي تعويض أصحاب الدخل اليومي الذين لا يملكون القدرة على كسب المال سوى بنزولهم يوميًا".

واستطردت ريهام حجاج قائلًة أنه يجب أن نتحلى بالرحمة وتعويض من يجلسون في المنزل لعدم تفشى المرض أكثر من ذلك ولكي نستطيع محاصرته، مبينًة أن مواطنتها الفنانة لقاء الخميسي تحدتها للمساهمة بمبلغ مالي لمواجهة الفيروس ولذلك قبلت التحدي وساهمت بمبلغ مليون جنيه لوزارة الصحة المصرية.

وتحدت ريهام حجاج زوجها محمد حلاوة كي يساهم بمبلغ مالي أيضًا إضافة إلى المنتج تامر مرسي والفنانة نيللي كريم والفنان خالد النبوي، مختتمًة: "سأتابع الرسائل التي تصل عبر حسابي على إنستغرام وسأستطيع مساعدة بعض الناس الذين يستحقون أدوية معينة أو احتياجات لمنازلهم أو أموال.

ويعد مساهمة ريهام حجاج، بهذا المبلغ من باب استعطاف جمهورها الذين يهاجمونها يومًا تلو الآخر ويتهمونها بأنها "خطافة رجالة" ما جعلها تشنْ هجومًا شرسًا عليهم متهمًة إياهم بأنهم يصنعون لجانًا إلكترونية لتوجيههم لانتقادها دائمًا بسبب زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

يُذكر أن ريهام حجاج تنافس في دراما رمضان المقبل ببطولة مطلقة للمرة الثانية من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، ويشاركها العمل النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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