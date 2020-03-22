كورونا سيجل ثاني إصابة في الوسط الفني العربي...من الضحية؟

أعلنت يوم أمس الممثلة الكويتية "غدير السبتي" إصابة ابنتها"أسماء" بفيروس كورونا المستجد.

وجاء إعلان "غدير السبتي" بعد سلسلة شائعات في البداية، لتحسم الأخيرة الجدل بمنشور شاركته عبر خاصية الستوي في حسابها على إنستجرام وجاء فيه: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها"!

إلا أن الجدل زاد مجدداً حول نوع الفيروس الذي أصابها، كورونا أو فيروس ثاني، ليؤكد فانز الفنانة أن الفتاة كانت في الحجر الصحي لمدة 14 يوم، مما يعني أنها مصابة بالكورونا.

وسط صمت الممثلة الكويتية، تمنى زملائها الشفاء العاجل لابنتها وطالبوها أن تكون قوية من أجلها وأنها مرحلة وستزول بإذن الله.

يذكر أن غدير السبتي لديها طفلين من زواجها الأول وهما "سارة وعبد الوهاب" وبعد الطلاق تزوجت للمرة الثانية في عام 2018 من المخرج البحريني "أحمد الفردان" بعد لقائهما الأول الذي كان منذ 20 عام، إذ كان الثنائي زملاء دراسة واتجه أحمد إلى خارج البلاد ليكمل دراسته ومن ثم عاد مجدداً إلى بلده، إلا أن زواجهما انتهى بعد سنة ونصف بعدما أعلنت غدير إنفصالهما بمنشور شاركته عبر حسابها في السوشال ميديا.



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