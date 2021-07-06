مودل روز تخضع لعملية تجميل..والجمهور "خربت نفسها"!

شاركت السعودية مودل روز فيديو جديد لها تعلن في عن خضوعها لعملية تجميل في وجهها على الرغم من أنها لم تكن بحاجة لها.

العملية التي أعلنت عنها روز كانت إزالة "الجلد الزائد فوق الجفن" بعدما رفض الطبيب أن يجري عملية توسيع العين أو تكبيرها لأنها ليست بحاجة لذلك على حسب تصريحها...وتابعت روز أن العملية استغرقت 15 دقيقة تحت تأثير التخدير الموضعي ومن المحتمل أن يصاحب العملية ورم في المنطقة.

الجمهور بدوره علق على فيديو روز بطريقة هجومية كان منها "الله يكفي بناتنا شرها .. البنات حيقلدو اي شي حتى لو فيه ضرر علبهم".. وتابع آخر "خربت نفسها بالتجميل ما كانت تحتاج"..وجاء في تعليق أحدهم "واضح مسويه بخشمها شي ومكبرة عيونها وبعدهم عملت تكساس".

طلاق مودل روز

يذكر أنه منذ مدة تصدر خبر طلاق الموديل السعودية من زوجها رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود حديث السوشال ميديا بعد أن شارك الأخير كافة التفاصيل حول علاقتهما التي كانت سرية لمدة سنوات طويلة.

وفاجأ الحمود الجمهور بعدة تصريحات حول العلاقة كاملة وكيف أنه كان الداعم الأول لـ روز وهو من تخلى عن أعماله وسافر معها إلى شيكاغو حتى تحقق حلمها إضافةً إلى إكمال دراستها الجامعية. حياة الثنائي كانت مستقرة حتى تدخل أحد الشبان في حياتها والذي يدعى "نيكولا" ويعمل في أحد البارات، كما وصفه بـ "مزدوج الميول الجنسية"

وقلب نيكولا حياة روز رأس على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وغيرت معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع لإبعادها عن الشاب الجديد إلا أن الأمر باء بالفشل وانتهى برفع روز قضية طلاق ضد محمد آل محمود وما تزال القضية عالقة في محاكم كاليفورنيا ليومنا الحالي.

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