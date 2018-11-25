تيمور نجل كارينا كابور وسيف علي خان يتحول إلى دمية!

كارينا كابور وسيف علي خان

انتشرت في الأسواق الهندية مؤخرًا دمية على شكل تيمور ابن نجمة بوليوود كارينا كابور وزوجها الممثل سيف علي خان، وتظهر اللعبة والتي بدت على شكل الطفل تيمور والذي يبلغ من العمر سنتان مُرتدية تيشيرت أزرق وشورت أبيض.

وعن هذه الدمية قالت كابور أنها لا تعرف ماذا تقول إلا انها تُقدر محبة الناس لطفلها، والذي يظهر في حرصهم على التقاط الصور معه بشكل مستمر بالإضافة لصنع هذه الدمية، إلا ان كابور أضافت انه يجب على هؤلاء الأشخاص ان لا ينسوا أن تيمور ما زال صغيرًا.

ومن ناحيته عبر سيف خان عن سعادته بهذه الدمية وقال ممازحًا انه يحب أن يملك الحقوق الملكية الخاصة بها، كما وطالب من قاموا بصناعتها بارسال نسخة خاصة له.

يُشار إلى أن نجمة بوليوود كارينا كابور كانت قد حققت نجاح كبير من خلال اخر أفلامها والذي حمل اسم Veere di Wedding وشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم سونام كابور.

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