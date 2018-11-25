كندة علوش تنشر صورة عائلية جدًا.. وتؤكد على أهمية الأسرة!

كنده علوش

نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورة عائلية عبر حسابها الخاص في إنستغرام، وتظهر علوش في الصورة إلى جانب زوجها الفنان المصري عمرو يوسف ووالدتها وشقيقها بدر علوش، بالإضافة إلى والدة زوجها عمرو يوسف وشقيقه علي وشقيقته علا.

وعلقت علوش على الصورة "العائلة تأتي أولا وثانيا وثالثًا.. الله يحفظ عائلاتكم"، وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنانة السورية مع الصورة مُعلقين أن جميع من في الصورة يتمتعون بجال مميز وملفت، فيما رأى عدد كبير ان علوش تشبه والدتها إلى حد كبير.

كما وتغزل عدد كبير بجمال الفنان عمرو يوسف وعائلته وخصوصًا شقيقه والذي بدا قريب الشبه منه إلى حد كبير، فيما تغزل عدد كبير بجمال علوش والتي بدت في قمة التألق خصوصًا أنه لم يمر وقت طويل على انجاب طفلتها الأولى من زوجها الفنان عمرو يوسف والتي اطلقا عليها إسم "حياة".

يُشار إلى الفنان المصري عمرو يوسف قد ظهر في الصورة بوزن زائد ووجه مُنتفخ أثارت موجة من التعليقات الساخرة حول تأثير المأكولات السورية على رشاقته.

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