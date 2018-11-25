فاروق الفيشاوي في أول ظهور له بعد العلاج.. ابتسامة المُحارب على وجهه!

فاروق الفيشاوي

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان فاروق الفيشاوي وهي الأولى بعد بدء خضوعه للعلاج الكيماوي بسبب إصابته بمرض السرطان.

وظهر الفيشاوي في الصورة إلى جانب عدد من النجوم من بينهم الفنانة الشابة دنيا عبدالعزيز والفنان عماد رشاد، وبدا الفنان الفيشاوي وقد خسر الكثير من وزنه في الصورة.

وكان الفنان القدير فاروق الفيشاوي قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان خلال مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية، وذلك خلال صعوده على المسرح من اجل التكريم، مُعلنًا أنه سيتغلب على المرض وسيحاربه لأخر لحظة.

هذا ورفض الفيشاوي خلال أحد اللقاءات التلفزيونية أن تتكفل الدولة بعلاجه، مؤكدًا انه يملك المال الكافي من اجل رحلة العلاج هذه، وأضاف أنه يفضل أن يذهب هذا المال لبعض المرضى والذين لا يملكون أي شيء من أجل العلاج.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الفيشاوي مع موقفه هذا ورفضه تلقي العلاج على نفقة الدولة، مؤكدين أنه فنان مميز وصاحب مبدأ، كما وتمنى له جمهوره الشفاء العاجل والعودة للفن في أقرب فرصة ممكنة.

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