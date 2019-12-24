تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني يخطفان الأنظار في أحدث صورهما..(صورة)

شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستغرام برفقة زوجها الممثل السوري تيم حسن، ولاقت الصورة تفاعلًا لافتًا من الجمهور وذلك بسبب أن الثنائي قل ما يظهران سويًا على مواقع التواصل والسبب أنهما يحاولان الحفاظ على بعض الخصوصية في حياتهما بحسب ما ذكرا سابقًا للإعلام.

وحصدت وفاء الكيلاني عدد كبير من الإعجابات والتعليقات على صورتها مع زوجها النجم تيم حسن، واكتفت بالتعليق بـ"إيموجي قلب" تعبيرًا عن الحالة الرومانسية التي تعيشها إلى جانب رفيق دربها، بينما كانت تعليقات المتابعين: "أحلا ثنين بل عالم"، وأضاف آخر: " ياااالهوي ايه الجماااال ده".

وينشغل حاليًا النجم السوري تيم حسن بتصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" الذي سيعرض رمضان القادم وستكون بطلة هذا الجزء الفنانة السورية ديمة قندلفت، بينما كانت آخر أعمال وفاء الكيلاني برنامج "تخاريف" على شاشة إم بي سي الذي استضافت خلاله عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.

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