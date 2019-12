الوسوف يحتفل بعيد ميلاده الـ58 بحضور نجليه جورج جونيور وحاتم (صورة)

منيح حطّوا شمعة وحدة حتى ما يفضحوا عمري 🤫🤭 #جورج_وسوف #احلى_شباب #مان_إن_بلاك

