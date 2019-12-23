الوسوف يحتفل بعيد ميلاده الـ58 بحضور نجليه جورج جونيور وحاتم (صورة)

يصادف اليوم الـ23 من ديسمبر عيد ميلاد سلطان الطرب جورج وسوف الـ58، حيث احتفل بهذه المناسبة بحضور ابنيه جورج جونيور وحاتم، ونشر صورة عائلية عبر حسابه على موقع إنستغرام برفقتهما في أحد المطاعم أثناء استعداده لإطفاء الشمعة التي وضعت على قالب الحلوى الخاص به.

وبدا الوسوف في غاية السعادة والفرح بتواجده مع أبنائه في هذه المناسبة الخاصة به، ومازح جمهوره بطريقة طريفة وأرفق الصورة التي نشرها إنستغرام بتعليق قال فيه: "منيح حطوا شمعة واحدة..حتى ما يفضحوا عمري..".

وكانت شائعات الوفاة قد لاحقت الفنان جورج وسوف خلال الفترة الماضية، وتم نفي الأمر بشكل مباشر في كل مرة كانت تنتشر فيها الشائعات والأقاويل، ولكن لا زال سلطان الطرب يخضع للعلاج المكثف بسبب الشلل المؤقت الذي أصيب به قبل سنوات وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

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