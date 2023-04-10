مشهد المزاد العلني في الزند يتصدر الترند.. خفة ظل تيم حسن وابتسامة دانا مارديني

تصدّر النجم السوري "تيم حسن" والفنانة "دانا المارديني" وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة 19 من مسلسل "الزند" اليوم الأثنين وذلك بسبب مشهد المزاد العلني.

تفاصيل مشهد المزاد العلني من مسلسل الزند

تمكن مشهد المزاد العلني في الحلقة 19 من مسلسل الزند أن يتصدر حديث الجمهور، حيث قدم حسن بشخصية عاصي الزند مشهدًا طريفًا ومميزًا.

وفي التفاصيل خلال صراع عاصي ومحاولته استفزاز الباشا نورس "أنس طيارة" واخذ أراضي الضيعة التي تباع في المزاد العلني منه يقوم عاصي بزيادة المبلغ الذي يقدمه نورس بطريقة استفزازية، من خلال الصراخ بإذنه بكلمة "دهااااااااااب".

وتصدر المشهد حديث الجمهور بسبب خفة ظل الفنان تيم حسن، وردة فعل الفنان أنس طيارة، بالإضافة إلى ابتسامة الفنانة دانا مارديني والتي تجسد شخصية نجاة في العمل.

تيم حسن يشارك جمهور كواليس تصوير مشهد المزاد العلني

من جانبه حرص الفنان السوري تيم حسن على مشاركة جمهوره كواليس تصوير مشهد المزاد العلني وخاصة بعد الإشادات الواسعة التي وصلته.

وحظيت الفيديوهات التي نشرها حسن على العديد من الإشادات، بسبب الإنسجام والتوافق الكبير بين نجوم العمل، مؤكدين أنه من أفضل المشاهد التي قدمت في المسلسل حتى اليوم.