جاستين بيبر في تصرّف مقزز.. يقضي حاجته في العلن أمام الناس (بالصور)

أثار النجم الهوليوودي العالمي "جاستين بيبر" جدلاً كبيراً بين الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عند تداول صور له وهو يقضي حاجته في العلن في نادي غولف.

تفاصيل فضيحة جاستن بيبر

التقطت عدسات كاميرا الباباراتزي المغني الكندي الشهير خلال تواجده في نادي شهير للغولف في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الامريكية.

وكانت الصدمة عندما التقطت عدسات الكاميرا جاستين بيبر وهو يبحث عن مكان ليقضي فيه حاجته خلال لعبه الغولف، حيث أشار اليه أحد أصدقائه بان يقضي حاجته عند شجرة موجودة هناك.

وتحرّك النجم الكندي الى الشجرة وقام بخلع سرواله وقضى حاجته أمام الناس في العلن وعاد الى لعب الغولف وكأن شيئاً لم يحدث.

ولم تكن هذه المرة الاولى التي يقوم بها المغني العالمي بهذا الفعل المقزز وقضاء حاجته بشكل علني، فقد تداول خلال عام 2013 مقطع فيديو لجاستين بيبر وهو يتبوّل أما الناس في دلو التنظيف في أحد مطاعم نيويورك، مما أثار ضجة كبيرة حوله حينها.

جاستين بيبر يؤجّل جميع حفلاته الغنائية

أعلن النجم العالمي عن تأجيل حفلاته الغنائية خلال جولته الكبيرة وذلك بسبب اصابته بالتعب الشديد بعد تشخصيه بمتلازمة رامزي هانت.

وكان جاستين بيبر قد أعلن اصابته بالمرض خلال وقت سابق وتلقّى العلاج اللازم حيث شعر بتحسّن كبير ولكن وعند عودته الى عمله لم يستطع أن يتابع جولته بسبب حاجته للراحة بشكل اكبر.