جان يامان يتعرّض لهجوم كبير بسبب زلزال تركيا.. ويعلّق "اهتموا بشؤونكم"

تعرّض النجم التركي الشهير "جان يامان" لهجوم كبير من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور تضامن مع ضحايا تركيا نشره عبر حسابه الخاص في إنستغرام.

جان يامان يتعرّض للهجوم بسبب منشور تضامن مع ضحايا الزلزال

نشر النجم التركي الشهير منشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" باللغة الإيطالية حول زلزال تركيا وذلك بعد أربعة ايام من حدوث الزلزال الكبير والمدمّر.

وبالرغم من ان النجم التركي الشهير كان من أوائل المشاهير الذين قدّموا التبرّعات المالية الكبيرة لمتضررين الزلزال حيث تبرع بمبلغ 200 الف ليرة تركية، إلا أن هذا الأمرلم يمنع المتابعين من الهجوم عليه.

وانتقل أحد المتابعين الى قسم التعليقات على المنشور الذي نشره جان يامان حول الزلزال وقال له: "لماذا تتحدّث بالايطالية وليس بالتركية"، فأجابه الفنان التركي "لأن هذا المنشور والحملة للتبرع المستهدف بها الأجانب".

فيما توجهت متابعة لسؤاله حول تأخره في التعليق، فقالت له :"بعد أربعة ايام؟؟" فأجابها النجم التركي بقوله: "نعم اهتمّي بشؤونك وتبرّعي".

في المقابل دافع عدد كبير من متابعي الفنان التركي عنه مؤكدين انه من أوائل النجوم الذين تبرعوا، وأشاروا ان التعليق على السوشال ميديا ليس مقياس للتضامن.

المشاهير يقدّمون المساعدات لمتضرري الزلزال

وقدّم النجوم والمشاهير الاتراك العديد من المساعدات المالية والمدايّة للمتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة حيث قدّموا تبرّعات مالية ضخمة ومنهم من جهّز المساعدات الخيرية في المناطق المنكوبة، والبعض الاخر قام بجميع التبرّعات من خلال البث المباشر.