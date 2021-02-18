"هزة خصر" نجم طيور الجنة تثير موجة من الضحك بين الجمهور ..فيديو!

لا شك أن نجوم قناة طيور الجنة يشكلون مادة دسمة للإعلام بسبب اهتمام المتابعين بحياة هؤلاء النجوم الذين أخذوا حيز كبير من طفولتهم.

أبرز نجوم طيور الجنة هما الأخوين "المعتصم والوليد" اللذان على الرغم من أنهما في العشرين من عمرهما إلا أن الجمهور مازال يرسمهما في البال كأطفال صغار.

وانتشر يوم أمس فيديو قديم لهما من إحدى المسرحيات الخاصة بالأطفال وكانا يغنيان معاً أغنيتهما الشهيرة "يا بابا سناني واوا"، ولفت نظر الجمهور المقطع الذي أظهر المعتصم وهو يرقص بخصره بطريقة عفوية.

يذكر أن الوليد كان قد أعلن خطوبته منذ أشهر قليلة وانتشرت الكثير من الأقاويل وقتها أن الفتاة هي ابنة عمه وأنها أكبر منه عمراً إلا أنه نفى الإشاعات بفيديو وأكد أنهما من نفس الجيل وأن صلة القرابة بينهما بعيدة، أما عن دراستها فأكد أنها تدرس الأدب العربي في إحدى جامعات الكويت حيث يقيمون.

وكانت قد واجهت الشاب إشاعات أن الطلاق وقع بينه وبين خطيبته، إلا أن الوليد قرر الخروج عن صمته وقتها وشارك صورة جديدة برفقة خطيبته "نور" لينفي الإشاعات التي أخذت حيزًا كبيرًا من حديث الصحافة والجمهور لتنهال عليه التعليقات التي تمنت بأن يتمم الله عليهما ويكلل علاقتهما بالزواج، واعتبرها البعض الآخر فضيحة بحق مروجي خبر طلاقه من نور.

أما فيما يتعلق بعائلة مقداد فقد رزقوا منذ فترة بطفل جديد ليكون السادس في عائلتهم واطلقوا عليه اسك "سند"، وقد شاركوا فيديو للحظات ما قبل الولادة لينال الفيديو انتشارًا كبيرًا ويحقق مشاهدات عالية عبر قناتهم في يوتيوب.

يذكر أن حالة من الجدل والتفاعل كانت قد أثارتها نجمة طيور الجنة جنى مقداد خلال الفترة الماضية، والتي اشتهرت من خلال أدائها للعديد من أغاني الأطفال. إذ أن جنى مقداد استطاعت أن تلفت أنظار الجمهور لها من خلال صورة تم تداولها على السوشال ميديا ظهرت فيها لأول مرة وهي ترتدي الحجاب برفقة والدتها مروة حماد، لتبدأ التساؤلات من الجمهور في هذا الخصوص، هل ارتداؤها الحجاب سيكون بصورة دائمة؟ خاصة وأنها ما تزال في سن صغيرة، أم أنه قرار من الأهل وتم إجبارها على ذلك؟

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