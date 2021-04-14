جلال الزين بأول ظهور له من بعد سجنه بتهمة قَتل زوجته..تفاصيل صادمة!

أطل الفنان العراقي جلال الزين بحوار خاص لصالح إحدى المحطات الإعلامية من بعد حوالي الـ 7 أشهر على وفاة زوجته.

الفنان العراقي شرح علاقته بزوجته منذ اليوم الأول لهما معاً وأنه كان يُحبها وما زال يُحبها لأنه وجد فيها ما يملأ النقص في داخله وتزوجها بحفل صغير من دون وجود أهلها لأنها تبلغ من العمر 26 سنة فلا تحتاج إلى إذن من أهلها إضافةً إلى وجود مشاكل شخصية معهم.

الثنائي سكنا معاً داخل أحد المنازل كأي زوجين بحياة طبيعية، حتى توفيت والدة جلال بعد عدة أشهر مما دفعه إلى اتخاذ القرار بأن ينتقلوا إلى منزل العائلة حيث يقيم شقيقاه فيه فقط وبالفعل تعايشوا جميعاً معاً داخل منزل العائلة.

الفنان العراقي أكد أن زوجته كانت سعيدة بحياتها معه وأنه أصبح لها هدف في الحياة بعد الزواج عكس ما كانت عليه سابقاً، وأنها كانت تحبه جداً لدرجة أنها تحضر له الأطعمة التي تتماشى مع الدايت الخاص به.

في يوم من الأيام طلبت الفتاة أن تزور والدتها وهو ما وافق عليه جلال وحاولت الراحلة التواصل مع شقيقتها لتنظيم اللقاء إلا أن المحاولات باءت بالفشل لأن أهلها رفضوا ذلك وهو ما أحزنها قبل انتحارها بأيام قليلة مما دفعه لـ إتخاذ القرار بزيارتهم يوم الجمعة مُعلقاً "وليحصل ما يحصل"!

يوم الثلاثاء تحديداً عاد خلال ساعات الفجر من التدريب الذي كان فيه من أجل إحدى الحفلات وكانت هي مستيقظة وتبكي لأن أهلها رافضين للقائها فقام بتهدئتها وأكد لها أنهما سيذهبان الجمعة معاً إلى منزل عائلتها. جلال اتجه برفقة شقيقه بلال من أجل إحضار الفطور قبل أن يرد اتصال من شقيقهما الثالث ويخبرهما بأنها انتحرت بطلق ناري.

جلال عاد مُسرعاً للمنزل ليجد الدم في كل مكان وكانت تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب الطلق في صدرها واتجه بها مباشرةً إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاتها هناك.

الفنان العراقي واجه الكثير من الشائعات حول سبب إنتحار زوجته ما بين غيرتها عليه من الغناء في النوادي الليلية ورفضه الإشهار بعقد الزواج وإعلان الموضوع للملاً، كما تم تداول فيديو وقتها تحت عنوان "أهل الفتاة يحرقون منزل جلال بالكامل"!..وأيضاً تم تداول فيديو من داخل المنزل وهو ملطخ بدماء الراحلة.

منزل زوجة الفنان جلال الزين بعد حادثة الانتحار #قناة_الفلوجة pic.twitter.com/vTGqZunPdx — قناة الفلوجة (@fallujahtv) October 20, 2020

الأمر لم يتوقف هنا، قيل أيضاً أن جلال غادر البلاد العراقية هرباً من أهل الفتاة والقانون الذي أصدر مذكرة إحضار بحقه بتهمة قتل زوجته.

جلال وضح أن هذه الأمور مُجرد شائعات وأنه سلم نفسه للقوات الأمنية مباشرةً وتم سجنه لمدة حوالي الـ 45 يوماً برفقة أشقائه لأن أهل الفتاة قدموا شكوى بحقه وحق أشقائه وخصوصاً بلال الذي قيل أنه كان يُعذبها، وبعد التحقيق الذي استمر لـ 6 أشهر تبين أنهم بريئون ولذلك تم إطلاق سراحهم رسمياً.

للمزيد من قسم الترفيه:

ميس كمر والدة بثينة الرئيسي في مسلسل "وانا احبك بعد" على الرغم من أن فارق العمر بينهما 5 سنوات!

هند البلوشي تفجر مفاجأة حملها من علي يوسف...وطلاقها باطل منه!

طلاق الدكتورة خلود من أمين يتصدر الترند!