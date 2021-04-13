طلاق الدكتورة خلود من أمين يتصدر الترند!

تصدر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاق "طلاق الدكتورة خلود من أمين" الترند عبر تطبيق تويتر.

من دون أن يتم مشاركة أي تفاصيل صعد الهاشتاق إلى المرتبة الأولى ضمن تفاعل كبير من الجمهور الذي تساءل عن ما يحدث وما إذا كان فعلاً الثنائي قد افترقا بعد سنوات من الزواج أثمر عنها 4 أطفال، فيما خمن البعض أن الهاشتاق مدفوع من أحدهم والهدف منه إثارة الجدل وخلق بلبلة لا أكثر ولا أقل.

#طلاق_الدكتوره_خلود دخلت الهاشتاق ادور السالفه لقيت كل شيء الا السالفه!! pic.twitter.com/WtJ3zX5i6j — ,ًالنور (@nnoir_98) April 12, 2021

وقرر خلود وأمين الرد على طريقتهما بمشاركة فيديو لهما معاً من داخل مكتب الأخير ويشكلا بيدهما إشارة قلب دليل على أن محبتهما وعلاقتهما ما زالت مستمرة ضمن أغاني رومانسية، ومن بعدها استمرا بتصوير يومياتهما دون التطرق إلى موضوع الإشاعة بشكل مباشر.

من جهة أخرى، كان الثنائي قد احتفل بعيد زواجهما الخامس منذ بضعة أيام عن طريق فيديوهات مُصورة من داخل منزلها برفقة أطفالهما كما ضم الاحتفال إعلان خاص لعطر جديد أطلقه زوجها بهذه المناسبة.

يذكر أن خلود كانت قد تصدرت الحديث منذ أشهر قليلة ضمن تفاعل وأرقام كبيرة في حسابها عبر تطبيق تيك توك حيث يتابعها أكثر من 6 ملايين شخص والسبب في التصدر يعود إلى إجرائها عملية تجميل الأنف بسبب الإنحراف الذي اكتشفته أثناء تأدية فحص كورونا على حسب تصريحها. أنف خلود شكل مادة دسمة للإعلام طوال الفترة الماضية بسبب التغير الملحوظ الذي أعطاه لوجهها إضافةً إلى فقدانها الوزن بشكل ملحوظ والذ عزته إلى طبيعة الحمية الرياضية التي تتبعها.

يذكر أن خلود متزوجة من شاب أردني يدعى أمين غباشي منذ عام 2016، وأنجبت منه ثلاث بنات وصبي، حيث رُزقت بطفلتها الأولى عام 2017 وأطلقت عليها اسم خلود، ثم عادت ورزقت في شهر فبراير الماضي من عام 2019 بثلاثة توائم صبي وفتاتين، أطلقت عليهم أسماء خالد، ليليان وليان.

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