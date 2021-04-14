ميس كمر والدة بثينة الرئيسي في مسلسل "وانا احبك بعد" على الرغم من أن فارق العمر بينهما 5 سنوات!

يعرض حالياً ضمن المنافسة الرمضانية مسلسل "وانا احبك بعد" من بطولة الممثلة العراقية ميس كمر والممثلة العُمانية بثينة الرئيسي إضافةً إلى نخبة من الوجوه.

اول الإنتقادات التي تلقاها العمل كان حول فارق العمر بين ميس كمر وبثينة الرئيسي، إذ أن عمر ميس الحقيقي 42 عاماً بينما عُمر بثينة 37 عاماً والمفاجأة أن ميس تؤدي دور والدة بثينة في العمل.

الآراء كانت مختلفة بين الجمهور حول ما إذا كانت ميس تصلح لدور الوالدة بفارق عُمر كهذا، وكانت من بين تعليقات الجمهور:

"شو دخل أعمارهم الحقيقية!!! ناس تحب تدور المشاكل دوارة".. وتابع آخر "نيللي كريم ٥٠ سنة تتزوج ممثل عشريني شلون رهمت بالله!!عفية شهالتفكير التحفة هو تمثيل وعادي ممكن هوايه امهات مامبين عليهم عمرهم يعني هسه مثلا ملايين وبنتها مها مبينين ام وبنت؟!!! والله حرام عبالك خوات ويخبلون بطلوا هالسوالف".. وجاء في تعليق أحدهم "جت على هلمسلسل يعنى السنه اللى فاتت بمسلسل مخرج 7ريماس منصور ٣٧ سنه ماخذه دور ام اسيل عمران ٣٢ سنة".. وجاء في أحد التعليقات "الي مهتمين بموضوع الاعمار حسسوني انهم باخين ع انفسهم واعمارهم اسبريه ما يكبرون .. اش يعني عمرها ٤٢ او ٦٠ طالما مهتمه بنفسها وعايشة حياتها ومركزه بأمورها افضل بكثير من كثير بنات اعمارهم بالعشرين وكأنهم جدات اللهم ياكافي ليت كل واحد يهتم بنفسه بدل ما يضيع وقته بانتقاد الآخرين يشوف العيوب اللي بنفسها وينتقدها ويعالجها افضل من البحلقه والفضاوه".



بالحديث عن العمل، فتدور قصته في إطار كوميدي لايت عن الصراعات الزوجية والتي تظهر مع مرور الوقت بعد الزواج حيث الزوجان خالد ولورا اللذان تنشأ بينهما العديد من الخلافات وبمساعدة صديقة لورا تراقبه طوال الوقت اعتقادا منها بخيانته لها. ويشارك في بطولة العمل الممثل حسين المهدي، محمد الرمضان، فهد العبد المحسن، مبارك الشطي.

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