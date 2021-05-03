سمية الخشاب بأحضان محمد رمضان وبحضور طليقها أحمد سعد!

تشارك الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "موسى" الذي يجمعها بالنجم المصري محمد رمضان.

ضمن أحداث العمل تم زواج الشخصية التي تؤديها سمية من موسى والذي يؤدي دوره محمد رمضان، المفاجأة كانت أن النجم المصري أحمد سعد والذي هو طليق سمية الخشاب كان قد أحيى الحفل ضمن أحداث العمل الدرامي.

رمضان شارك الصُورة الأولى من حفل الزفاف وكان يحمل سمية الخشاب وإلى جانبهما أحمد سعد الذي أطل بالزي الصعيدي. الجمهور بدوره تداول الصُورة وسخر مما يحدث خاصةً أن علاقة سمة وأحمد انتهت بالفضائح والمحاكم واتهامات التعنيف.

يذكر أن المحكمة المصرية كانت قد أجبرت طليق الممثلة بدفع 500 ألف جنيه مصري أي ما يعادل الـ 31,806 ألف دولار أمريكي تحت إطار دعوى مؤخر الصداق التي رفعتها مؤخراً، كما ألزمت المحكمة أحمد سعد بدفع مصاريف القضية كاملةً. جاء القرار بعد إثبات الخشاب أنها لم تتقاضى مؤخرها من بعد الطلاق وبعد الإستماع للشهود أطلقت المحكمة المصرية قرارها الأولي بحق سعد.

يذكر أن هذه الصفعة الثانية التي وجهتها الخشاب لـ أحمد إذ أنه صدر قرار من المحكمة قبل أيام والذي جاء فيه بأن على أحمد أن يدفع 270 ألف جنيه مصري كنفقة متعة وطلاق لزوجته سمية، وبالتحديد قضت محكمة الأسرة بحصول خشاب على مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة قدرها 3 أشهر، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهراً وبذلك يكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن أثبتت سمية أنها تعرضت للأذى النفسي والجسدي على يد طليقها، كما أنها قدمت للمحكمة أوراق تثبت عدم حصولها على مستحقاتها المالية بعد أن رفض الطرفين التصالح وحل الموضوع ودياً. ووقتها شاركت سمية فيديو راقص على أنغام أغنية الفنانة العالمية "تايلور سويفت" فرحاً بعد أن تمكنت من كسب دعوى الخلع التي رفعتها ضد زوجها السابق الفنان أحمد سعد.

زواج سمية الخشاب

يذكر أن زواج سمية الخشاب وأحمد استمر لمدة عامين تقريباً قبل أن ينتهي بالطلاق والفضائح والسبب من جهة سمية أنها تعرضت للضرب وفقدت "الطحال" وفقاً للتقرير الطبي، بينما نفى أحمد وقتها الموضوع وأكد أن سمية كانت قد استغلته وسرقت منه نقود.

أما عن زواجهما فقد تم في منتصف الليل بعد أن شاركت سمية فيديو لايف من الحفل الذي أُقيم، ورافق حفل الزفاف هجوم شديد من طرف ريم البارودي والتي كانت الطليقة السابقة لـ أحمد، وصرحت بأن صديقتها سمية قد خذلتها وأنها هي من قدمت لها الفنان أحمد على طبق من ذهب وأضافت أنهما كانا متزوجان سراً. الثنائي وقتها نفى كل هذه التصريحات وأضافت سمية أنها لم تتزوج سعد إلا بعد أن رأت قسيمة طلاقه من ريم البارودي لتتأكد أنها انتهت من حياته.

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