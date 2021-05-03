حبيب الحبيب يطل على الجمهور بشعر مستعار ومكياج نسائي والسبب بدر خلف!

ما يزال البرنامج الترفيهي استديو 21 يحقق نجاحاً كبيراً ضمن الفقرات التي يقدمها ما بين تقليد الشخصيات العامة وغيرها من الأمور.

الممثل السعودي حبيب الحبيب والذي هو أحد أبطال البرنامج اختار بحلقة أمس أن يقلد الشخصية المثيرة للجدل بدر خلف وأطل على هذا الأساس بلوك شبيه للوك بدر ما بين الشعر المستعار ومستحضرات المكياج وتقمص شخصيته من حيث الكلمات التي دئماً يرددها بدر عندما يوجه رسالة للفتيات من أجل الاعتناء ببشرتهن وجمالهن.

الجمهور بدوره لم يعجبه التقليد وعلقوا بعدة تغريدات كان منها "من أسوء ما قدم #حبيب_الحبيب في مسيرته، هل حبيب مستوعب تفاهة ما قام به ؟ الفنان حبيب موهبة ولكنه قد يدمر نفسه بإستمراره في هذه الأدوار"...

من أسوء ما قدم #حبيب_الحبيب في مسيرته، هل حبيب مستوعب تفاهة ما قام به ؟ الفنان حبيب موهبة ولكنه قد يدمر نفسه بإستمراره في هذه الأدوار #ستوديو21 #ستوديو_21 #استوديو21 #استوديو_21 https://t.co/drzthO3Krm — منصة أبو خالد (@AbdalelhSaeed) May 3, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "هذا المشهد جمع بين ويل لكل همزة لمزة ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء الحمدلله الذي اكرمنا بعدم متابعة هذه السماجة والتفاهة التي شغلت بعض الناس في شهر الخير والبركات"..

هذا المشهد جمع بين

ويل لكل همزة لمزة

ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء

الحمدلله الذي اكرمنا بعدم متابعة هذه

السماجة والتفاهة التي شغلت بعض الناس

في شهر الخير والبركات.. https://t.co/LdQYb6fNP6 — صوت الحرف (@1Ma_sa_) May 3, 2021

وتابع أحدهم "اقسم بالله ثقالة دم شفته اليوم عالفطور وانسدت نفسي عندي ارحم اني اتابع عبدالاله المدني ولا اتابع السخافات هذي"..

اقسم بالله ثقالة دم شفته اليوم عالفطور وانسدت نفسي عندي ارحم اني اتابع عبدالاله المدني ولا اتابع السخافات هذي https://t.co/AJIJfjiM5o — hadeel (@takehimfrome) May 3, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "اقسم بالله قمة في الانحطاط الاخلاقي على اي اساس تقلد واحد شاذ وتشره وتعطيه اكبر من حجمه وهو شاذ ؟ لهدرجه صار الموضوع بسيط وعادي ؟ لهدرجه مافي رقابه ولا شي"

اقسم بالله قمة في الانحطاط الاخلاقي على اي اساس تقلد واحد شاذ وتشره وتعطيه اكبر من حجمه وهو شاذ ؟ لهدرجه صار الموضوع بسيط وعادي ؟ لهدرجه مافي رقابه ولا شي ؟؟؟؟؟ https://t.co/UrmwjoJi9K — ماسٰترپيسّ ♚ (@whab_6) May 3, 2021

بدر خلف بدوره شارك الفيديو عبر حسابه في تويتر وأبدى إعجابه بالتقليد ومن بعدها شارك صُورة له وللممثل السعودي بطريقة ساخرة نوعاً ما.

بدر خلف بدر الله يخلف عليه pic.twitter.com/HP8PBaBjKo — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) May 3, 2021

بدر خلف واثارة الجدل!

يذكر أن بدر كان قد صدم الجمهور منذ مدة قريبة بعد أن أطل بمنشفة الإستحمام التي أظهرت بروز في منطقة الصدر، وتراوحت التخمينات بين أنه اجرى عملية جراحية أو ارتدى حمالات للصدر، وكان وسبق أن شارك منذ أشهر صورة لجهاز فحص الحمل والذي ظهرت عليه إشارتان مما يعني وجود الحمل، ثم شارك تغريدة جاء فيها "قاعده اتوحم على عريكه ودولمه واقاشي".. وفي تغريدة أخرى "يما في شي قاعد يرفسني فبطني..بسم الله".

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