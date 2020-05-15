جواد العلي يصدم الجمهور بأحدث ظهور له..شاهد كيف بدى!

أطل الفنان السعودي "جواد العلي" على جمهوره في الوطن العربي بفيديو يوجه من خلاله التهنئة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان.

الفيديو جاء فيه "السلام عليك ورحمة الله وبركاته، عشر مباركة علينا وعليكوا، تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال".

الفيدي إنتشر بشكل كبير عبر منصات السوشال ميديا، إذ ان الفنان كان غائباً منذ فترة جيدة بدايةً منذ عام 2010، ليعود في 2016 ويطلق سلسلة أغاني إلا أنها لم تحقق النجاح المطلوب ثم إختفى مجدداً وعاد في عام 2019 وأطلق أغنية جديدة.

أما فترة إنتشاره فنياً كانت في أوائل سنة 2001، إذ أصدر ألبوم "أحبك" وقد لاقى نجاحا كبيرًا في الخليج العربي، والذي يحوي عدة أغاني منها "الشوق، أحبك، إنتهينا، علموه، مريت، ياليت"، ليعود في صيف 2001 ويصدر أغنية (إسأليني) مع المطربة التركية حزن،والتي لاقت نجاحًا عربيًا .

وفي عام 2003، أصدر ألبومه السادس "يجيلك يوم"، ولاقت الأغنية التي تحمل ذات اسم الألبوم نجاح عربي واسعا، وقام بمشاركته غنائها الفنان الإيراني سامان.

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