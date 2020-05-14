نادين الراسي تروي تفاصيل صادمة عن محاولة إنتحارها..فيديو!

تصدرت الممثلة اللبنانية "نادين الراسي" حديث السوشال ميديا بعد تصريحها في برنامج "راحت علينا" عن محاولة إنتحارها في يوم ميلادها

نادين أجابت على سؤال هشام الذي جاء فيه "شخصية تخافي أن تكوني نهايتك مثلها" لتجيب بـ "داليدا" التي ماتت منتحرة..

نادين تابعت "أنا عملت محاولة إنتحار من زومان والله نجاني..شربت دوا بيوم عيد ميلادي نتيجة مشكلة صارت معي وإبني مارك هو من أنقذني بالصدفة عندما حاول إيقاضي من النوم"..كما أكدت أنها نادمة على قرارها..

يذكر أن نادين كانت قد أعلنت إعتزالها المؤقت بسبب المشاكل العائلية والشخصية التي واجهتها وما زالت تواجها ما بين حضانة أولادها وغيرها من الأمور.

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