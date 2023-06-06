جورجينا رودريغز بإطلالة مثيرة في حفل عيد ميلاد ابنها

احتفلت عارضة الأزياء "جورجينا رودريغز" بعيد ميلاد ابنها "ماتيو" من حبيبها لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير "كريستيانو رونالدو" وذلك في العاصمة الاسبانية مدريد.

جورجينا رودريغز تحتفل بعيد ميلاد ابنها



وأقامت عارضة الأزياء العالمية حفل عيد ميلاد ضخم لابنها ماتيو حيث نشرت العديد من صور الاحتفال والتي كشفت عن وجود بالونات باللون الأخضر، كما سيطرت "كرة القدم" على الأجواء مع وجود كعكة عيد ميلاد مزينه بالكرات.

بالإضافة إلى تواجد الكعكة الضخمة، والتي كانت باللون الأخضر على لون ملعب كرة القدم وأشكال الكرة، حرص اللاعب البرتغالي على التواجد إلى جانب ابنه في هذه المناسبة الخاصة جدًا.

أما جورجينا فقد تصدّرت مواقع التواصل الأجتماعي بإطلالتها المثيرة خلال حفل عيد الميلاد حيث تألقت بفستان قصير جداً وضيّق باللون الأبيض أظهر بشكل كبير مفاتنها.

وأعرب الكثيرون عن غضبهم إزاء اختيار جورجينا صورتها المثيرة في مقدمة المنشور، إذ لفتوا إلى أنها تحاول التباهي على الدوام بجسدها وملابسها، كما أنها تهتم بلفت الانتباه إليها أكثر من عائلتها.

جورجينا وكريستيانو يقضيان إجازتهما في مدريد



وبالرغم من أن كريستيانو رونالدو انتقل رفقة عائلته للاقامة في المملكة العربية السعودية بعد انضمامه الى نادي النصر إلا انه توجّه الى مدريد في اسبانيا حيث كان يقيم خلال السنوات الماضيّة عندما كان ضمن فريق ريال مدريد.

وتتصدر جورجينا حديث الجمهور العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص بعد اقامتها في مدينة الرياض، اذ باتت من أكثر الشخصيات التي يتابعها الجمهور السعودي ويحرص على رصد إطلالاتها وتصريحاتها.

من جانبها حرصت جوروجينا على توطيد علاقتها بالشعب السعودي من خلال مشاركتها ببعض الفعاليات والمناسبات على طريقتها الخاصة.

