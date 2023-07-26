جورجينا رودريغز تتعرّض لموقف محرّج بالبكيني وسط البحر

تعرّضت عارضة الأزياء "جورجينا رودريغز" لموقف محرج خلال استمتاعها بعطلتها على شاطئ البحر رفقة عائلتها وحبيبها لاعب كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو".

جورجينا رودريغز تتعرّض لموقف محرج



نشرت عارضة الأزياء مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيه وهي واقفة على شاطئ البحر في إجازتها الصيفية.



وكانت جورجينا ترتدي بكيني مثير باللون الأخضر وتقف وسط البحر حتى حدث ما لم تتوقعه، بعد أن تسبب الموج العالي بوقوعها إمام جميع الأشخاص المتواجدين على الشاطئ.

وبالرغم من أنها حاولت ان تتمالك نفسها قدر الإمكان إلا انها سقطت وسط المياه بطريقة وصفها الجمهور بالمضحكة، مما وضعها في موقف محرج أمام العلن.

واستطاع مقطع الفيديو حصد العديد من المشاهدات خلال وقت قصير، كما ان هناك العديد من المتابعين الذين أشادوا برشاقة جورجينا وجمال جسدها.

وتحظى جوروجينا بشهرة واسعة في الوطن العربي وخاصة في السعودية حيث انتقلت للإقامة مؤخرًا بعد انضمام حبيبها ووالد أبنائها اللاعب كريستيانو إلى فريق النصر.

شائعات حول عودة علاقة رونالدو وكيم كارداشيان

وعلى صعيد مختلف انتشرت في الأيام الماضية عدد من الشائعات حول عودة العلاقة بين رونالدو ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعد تواجد الأخيرة في مباراته ضد فريق النادي الفرنسي باريس سان جيرمان مما جعل الجمهور يتساءل عن مصير جورجينا في حال عودة العلاقة التي انتهت منذ سنوات لا سيما أنهما غير متزوجان رسميًا.