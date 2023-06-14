جورج خباز يسخر من شائعة علاقته بكاريس بشار

خرج الممثل اللبناني جورج خباز عن صمته إزاء الشائعات المتداولة حول علاقة عاطفية تجمعه بزميلتها الفنانة السورية كاريس بشار، التي تعاونت معه في مسلسل "النار بالنار" الذي عرض في موسم رمضان 2023.

جورج خباز ينفي علاقته بكاريس بشار

ونفى الخباز ما أشيع حول علاقته بكاريس خلال حديث له في برنامج "كل يوم بيومه" مع الإعلامية هلا حداد، وأوضح أن علاقة صداقة منيتة تجمعهما لا غير، لاسيما بعد النجاح الذي حققاه في المسلسل.

وحول الصورة التي قيل أنها التقطت له مع كاريس في منطقة البترون بلبنان، أجاب ضاحكًا: "أنا متواجد في تونس للعمل. يا ريت الأخبار صحيحة. أنا على علاقة صداقة متينة مع كاريس".

شائعات علاقة جورج خباز وكاريس بشار

وكان الصحفي اللبناني إيلي مرعب أول من نشر الأنباء عبر صفحته الرسمية في"تويتر" في تغريدة حذفها بعد ساعات، وجاء فيها: ""الحب بالحب "، علاقة حب جديّة ومش بس بمسلسل "النار بالنار" تجمع جورج خباز وكاريس بشار.. صراحة لابقين لبعض".

وتناقلت مواقع تواصل اجتماعي أخرى الخبر دون ذكر لاسم الفنانة السورية، إذ نشر الحساب الرسمي لقناة ONE TV، أن جورج خباز على قصة حب مع ممثلة عربية شهيرة، شوهدا معًا في منطقة البترون.

وتفاعل المتابعون مع الخبر، مُشيرين إلى أن الممثلة العربية هي كاريس بشار، التي شاركت خباز في مسلسل "النار بالنار"، الذي عرض في شهر رمضان المنصرم.