جوني ديب يتعرّض لحادث مفاجىء.. واصابته تجعله يؤجّل أعماله الفنيّة

تعرّض النجم الهوليوودي الشهير "جوني ديب" لحادث مفاجىء وذلك بعد ظهوره الاخير المتألّق في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 76 في فرنسا.

جوني ديب يتعرّض لإصابة في قدمه



نشر النجم العالمي "جوني ديب" خبر اصابته وذلك بعد تعرّضه لحادث مفاجىء عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".



وكشف ديب بأنه تعرّض لكسر في كاحله حيث أنه سيصعب عليه الحركة بسبب هذه الإصابة كما ان الاطباء أكّدوا عليه تجنّب أي عمل ونشاط وذلك من خلال بيان نشره عبر حسابه الخاص.



وقال جوني في البيان المنشور: "يؤسفني أن أعلن لكم أصدقائي الاعزاء بأن كاحلي تعرض للكسر، في البداية كان الأمر بسيطاً وظننته مجرد كسر بسيط لكن الامور ساءت بدلاً من أن تتحسن".

جوني ديب يعلن تأجيل جميع أعماله الفنيّة



وأعلن ديب بأن جميع اعماله وخاصة جولته الفنية مع فرقته الغنائسة سيتم تأجيلها بسبب اصابته، فقال حول هذا الأمر: "لا يمكنني السفر في الوقت الحالي، ولذلك يؤسفني أن اعلن بأننا نحن أعضاء الفرقة سنفتقدكم في بوسطن ونيويورك، لكن سنقدّم عروض رائعة في اوروبا في وقت لاحق من هذا الصيف، وسيتم تعويض ثمن تلك العروض".



وبسبب اصابة ديب هذه أعلنت فرقته الموسيقية "فيمبايرز" عن تأجيل جميع مواعيد حفلاتها الغنائية حيث أن النجم العالمي يلعب دور عازف للغيتار فيها.