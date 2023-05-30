  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. جوني ديب يتعرّض لحادث مفاجىء.. واصابته تجعله يؤجّل أعماله الفنيّة

جوني ديب يتعرّض لحادث مفاجىء.. واصابته تجعله يؤجّل أعماله الفنيّة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 30 أيّار / مايو 2023 - 08:45
جوني ديب
جوني ديب

تعرّض النجم الهوليوودي الشهير "جوني ديب" لحادث مفاجىء وذلك بعد ظهوره الاخير المتألّق في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 76 في فرنسا.

اقرأ ايضاًجوني ديب يتعرّض لانتقادات بسبب أسنانه المثيرة للإشمئزاز.. جوني ديب يتعرّض لانتقادات بسبب أسنانه المثيرة للإشمئزاز.. "أكل كيس من الفحم"

جوني ديب يتعرّض لإصابة في قدمه
 

نشر النجم العالمي "جوني ديب" خبر اصابته وذلك بعد تعرّضه لحادث مفاجىء عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".
 

وكشف ديب بأنه تعرّض لكسر في كاحله حيث أنه سيصعب عليه الحركة بسبب هذه الإصابة كما ان الاطباء أكّدوا عليه تجنّب أي عمل ونشاط وذلك من خلال بيان نشره عبر حسابه الخاص.
 

وقال جوني في البيان المنشور: "يؤسفني أن أعلن لكم أصدقائي الاعزاء بأن كاحلي تعرض للكسر، في البداية كان الأمر بسيطاً وظننته مجرد كسر بسيط لكن الامور ساءت بدلاً من أن تتحسن".

اقرأ ايضاًجوني ديب يتعرّض لانتقادات بسبب أسنانه المثيرة للإشمئزاز.. جوني ديب يعود للسجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي.. وابنته تلفت الأنظار

جوني ديب

جوني ديب يعلن تأجيل جميع أعماله الفنيّة
 

وأعلن ديب بأن جميع اعماله وخاصة جولته الفنية مع فرقته الغنائسة سيتم تأجيلها بسبب اصابته، فقال حول هذا الأمر: "لا يمكنني السفر في الوقت الحالي، ولذلك يؤسفني أن اعلن بأننا نحن أعضاء الفرقة سنفتقدكم في بوسطن ونيويورك، لكن سنقدّم عروض رائعة في اوروبا في وقت لاحق من هذا الصيف، وسيتم تعويض ثمن تلك العروض".
 

وبسبب اصابة ديب هذه أعلنت فرقته الموسيقية "فيمبايرز" عن تأجيل جميع مواعيد حفلاتها الغنائية حيث أن النجم العالمي يلعب دور عازف للغيتار فيها.

كلمات دالة:جوني ديباخبار المشاهيراعمال المشاهيراصابات المشاهيرتصريحات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...